Red Velvet涉耍大牌　雜誌編輯爆料：令人無地自容

有15年經驗的韓國造型師兼雜誌編輯A某，昨日在社交網上載長文，大爆某女藝人在做訪問時態度差劣，形容在房間裏與該女藝人共處的20分鐘就似身在地獄一樣。

A某在文中說：「今日我站在乙方的位置，遇上被一個人徹底踐踏的經歷。」A某指之前聽過有關該名女藝人的事，知道對方出名經常黑面，所以已經做好了心理準備，但最後還是被對方的「電針」攻擊，令她說不出話：「在她一副嫌棄的樣子面前，我成為甚麼也做不到的傻瓜」、「這15年間我在這圈子見過各式各樣的人，我以為我已經為自己的人生經歷下跪，以為已經放得下了，但原來不是，在陌生的房間裏我度過像身處在地獄一樣的20分鐘。」

A某指該女藝人沒有跟她打招呼，坐在椅子時手上一直拿着手機，說話時還對她指指點點，令她感到無地自容，最後更忍不住落淚：「我想平心靜氣地以人和人的身份去說話，我想收到你的道歉，但最後你還是離開了。」A某又表示因為不知道會發生甚麼事，所以有錄音留下證據，聲言今後會用自己所有的能量和頭腦去追究這件事，文中雖然沒有公開女藝人的身份，但A某在文末寫上「#psyco」和「#monster」的Hashtag，而《Psyco》是女團Red Velvet的歌曲，《Monster》則是Red Velvet成員Irene與Seulgi以小分隊形式活動時的歌曲，因此矛頭亦指向Irene和Seulgi。

其後有網民發現A某過去曾在社交網稱讚Irene，但A某已將有關字句刪除，似乎是與今次的事件有關。