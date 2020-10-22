嵐解體導火線！大野智被爆與單親媽媽拍拖7年

日本尊尼組合嵐將於年底休團，隊長大野智亦會暫別藝能界。日本傳媒今日爆料，指大野智其實與一名單親媽媽拍拖多年，該段戀情更成為嵐解體的導火線。

據日本傳媒報道，大野智與這名單親媽媽7年前認識，女方樣子漂亮有如模特兒，兩人在同大廈居住方便在家約會。曾經有報導指大野智有一名私生子，但查實是女方之前未婚生下的小孩，而大野智跟孩子相處多年，感情要好，更好大機會成為小孩的繼父。但此事被尊尼事務所獲悉後，要求該女子簽下保密協議，不准她向外洩露跟大野智的關係。不過這段感情最終沒法維持下去，去年1月嵐宣布解體前，大野智與女方已分手，分手事件亦令大野智對尊尼失去信任。

大野智曾於2015年被爆到同女星夏目鈴拍拖兼同居，拍到兩人往洗岩盤浴，戀情令粉絲大受打擊，其後兩人否認拍拖，只認是朋友，外界指大野智為挽救事業放棄愛情，主動跟跟夏目鈴分手。但快將40歲的他，已對演藝事業不再留戀，據知大野智暫別藝能界後，計劃移居沖繩生活。有傳他是為了跟女方復合，在當地經營船宿生意。