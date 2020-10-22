果粉聚焦：iPhone 12開箱　高顏值上網有驚喜

Apple全新iPhone 12系列於上周接受預訂，假如上星期已落「荷打」，最快明天（10月23日）就有新機用！我哋就係開售前拎到iPhone 12同iPhone 12 Pro真身，而且仲係全新藍色同太平洋藍色，即找來繽紛主播嘉琪同大家率先體驗啦！

型格機身 手感不及上代

未開箱前，先睇包裝，今代抽走了耳機同火牛，成個包裝盒比以前薄身許多，當中iPhone 12係白底，而12 Pro就係黑底，同時盒面及盒側都印有機身顏色，單從包裝盒就分到買緊咩機，唔怕搞錯！外形方面，兩部新機均向經典iPhone 4致敬，用番平直邊框設計，當中iPhone 12邊框係航天工業級鋁金屬，而12 Pro則係不銹鋼，畀番人一種久違嘅型格感覺。美中不足係依然比較容易沾上指模，另外雖然機身變輕，但少許輕飄飄，手感亦無上代咁好，有辣有唔辣！

各有各靚 Pro陽光下更清楚

睇埋顏色，iPhone 12有黑色、白色、藍色、綠色及 (PRODUCT)RED，12 Pro就有石墨色、銀色、金色及全新太平洋藍色。嘉琪就話iPhone 12嘅藍比官圖深色，而且更加令身，而12 Pro隻太平洋藍背後就有塊啞面玻璃，觀感就低調啲，各有各靚！兩部機都用上6.1吋OLED屏幕，先天畫質比上代嘅LCD面板好，並提供2,532x1,170 解像度、460ppi像素密度及2,000,000:1對比度，三項數值都比上代進步，畫面細緻度同暗明層次更加明顯。只不過礙眼嘅M字額就依然係度，值得一提嘅仲有12 Pro嘅最大亮度去到800尼特，比12嘅625尼特光啲，係陽光下睇就更加清楚。當然屏幕非無懈可擊，例如更新率就只有60Hz，無把iPad Pro嘅120Hz ProMotion技術移植過來，機迷就要失望了。

5G上網快速 雙卡降回4G

網絡方面，iPhone 12終於支援5G，但留意番香港版兼容的是sub-6頻段，只有美版才支援mmWave。SIM槽一如過往可放兩張nanoSIM，然而當同時插入雙卡，網絡會降回4G，換句話說要玩5G就只能單卡，設計叫人摸不着頭腦。幸好官方表示日後可經軟件更新作出修正，一眾雙SIM用戶就要耐心等吓了！在銅鑼灣實測，5G下載速度真係好快，《Speedtest》平均下載速度超過400Mbps，比4G只能行100Mbps左右快逾4倍，劇迷喺街「單撈」劇集就唔使再等啦！效能方面，升呢用A14 Bionic晶片後，iPhone 12 Pro的《GeekBench》單核/多核有1,596/3,962分，反之用A13 Bionic晶片的iPhone 11 Pro只有1,334/3,506分，顯示效能全面提升。

MagSafe可叉上代 舊殼用唔番

最後睇埋新推出嘅MagSafe充電器，實物比圖片大，用時只要貼係手機背面，磁力就可將兩者合埋然後充電，原理仿似Apple Watch嘅充電線，只係吸力大許多，吸實機身後點揈都唔甩，吸力強勁！實測隔住機殼一樣充到，甚至可用來充上代iPhone及Android機。叉速方面，以MagSafe充電板充15分鐘約有17%電，直插20W快叉牛則有28%電，所以心急的話還是駁線啦！至於舊殼能否升級這個問題，答案是否定的，因為iPhone 12比上代短和薄，套上舊殼會有虛位，鏡頭也有機會被擋着，所以買新機要連殼都換埋，最開心應該是一眾配件商呢！