鄉謠界格林美舉行　Carrie六奪音樂錄影帶女歌手獎

2020年鄉謠音樂電視頒獎禮（CMT）美國田納西州納什維爾舉行，天后Carrie Underwood勇奪年度音樂錄影帶、年度音樂錄影帶女歌手兩獎成大贏家，其中她更連續第6年獲年度音樂錄影帶女歌手獎，亦令她打破個人紀錄累積共獲22個CMT獎！

缺席頒獎禮的Carrie在得獎片說：「好多謝fans投票。對我意義重大，並讓我知道你仍然做自己所做的事就是給予愛。多謝fans。我不值得有你們。」至於鄉謠天王Blake Shelton與歌手Gwen Stefani情侶合唱的歌曲則奪年度音樂錄影帶合唱獎。而一眾流行音樂天后包括Taylor Swift、Katy Perry、Demi Lovato以及Kelly Clarkson等亦有拍片在節目播。

另方面，2020年Billboard拉丁音樂頒獎禮亦於昨日在邁阿密舉行，拉丁天王Enrique Iglesias獲頒史上最佳拉丁歌手，神曲《Despacito》獲十年Billboard拉丁歌曲，珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）擊敗前夫Marc Anthony獲年度巡唱，Katy Perry獲年度Crossover歌手。