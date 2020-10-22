果粉聚焦：新iPhone鏡頭測試　為夜拍而生

iPhone 12 Pro內置1,200萬像素三鏡頭系統，分別是ƒ/1.6廣角、ƒ/2.4超廣角及而12 ƒ/2.0長焦距鏡頭，雖然數字上跟iPhone 11 Pro近似，例如上代廣角光圈為ƒ/1.8，但差之毫釐謬之千里，稍大的光圈已足夠提升低光攝影表現27%。

另一方面，跟上代的智慧型HDR技術不同，今代機器學習技術進一步提升為HDR 3，系統會先了解場景，並對相片進行不同的指定修飾，呈現更逼真生動的影像。在日光底下以廣角鏡拍攝，明顯發現細節、陰影漸變與白平衡準度都較上代優勝。顏色也更像真，將修飾味精感進一步減少。

至於另外兩個鏡頭，超廣角鏡頭雖然能表達出強烈張力，但「桶狀變形」依然明顯，建議取景時避免把高樓放在邊緣以減低變形程度。長焦鏡則做到4倍光學變焦與10倍數碼變焦，遠攝能力跟上代一樣。

iPhone 12全系列的超廣角鏡、人像以至縮時錄影都玩到夜間模式，在低光下自動延長曝光時間來提升明亮度，昏暗下影人影景都有明顯改善，縮時的光軌效果也增多了，效果搶眼！只不過夜間模式為全自動，夜拍縮時更要相當手定兼感應到光度不足才會打開，小記始終認為若能按喜好手動開啟，操作上會更具彈性。

兩部iPhone 12都新增Dolby Vision錄影，在「設定」裏的「相機」，再選「錄製影片」，把「HDR影片」啟動即可。以iPhone 12 Pro測試，發現Dolby Vision影片的最高錄影質素為4K@60fps，影片容量較未開前約增加一倍，使用後影片會多了層次，線條更突出，顏色也會轉趨鮮艷，屬必開選項。特別一提，相機app原生具備Apple ProRAW，帶來RAW 格式的操控和靈活性，可惜暫時未有得用，期待廠方盡快提供更新啦！