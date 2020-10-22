「蟹」季盛「燕」　秋冬登場

【醬皇年糕炒蟹】選用菲律賓肉蟹，加入由磨豉醬、蠔油及甜醬混合而成的惹味醬汁與上海年糕同炒，蟹的鮮味盡被年糕吸收，令人欲罷不能，是一道很有鑊氣的菜式。（胡振文攝）

【特約報道】11月將至，除了大閘蟹外，亦是其他蟹的當造時期，各位蟹迷已經磨拳擦掌，準備大擦一餐！灣景國際灣景廳即將推出的「『蟹』季盛『燕』」自助晚餐，以鮮味蟹肉炮製多款精美佳餚，糅合傳統與創意。同場更有矜貴的燕窩菜式，轉季時分可以養顏潤燥，令人難以抗拒！

琳琅滿目蟹滋味

蟹的營養非常豐富，味道亦鮮甜，用來製成冷盤或主菜皆宜。灣景國際灣景廳特別從世界各地搜羅優質螃蟹，精心挑選多款肥美肉厚的時令螃蟹入饌，必定能俘虜各位蟹迷的心。首先以「日式高湯蟹肉海藻沙律」揭開序幕，以柚子油醋汁將蟹肉和昆布拌勻，鋪在日本鱈場蟹鉗上，再以日式高湯製成的啫喱薄片包裹，賣相有點像分子料理，十分精緻。另一款「酥炸軟殼蟹伴木瓜沙律」則有泰國風味，用青檸、魚露、辣椒及椰糖調製的醬汁拌勻青木瓜及甘筍，面頭放上脆卜卜的軟殼蟹，是一款香口又開胃的前菜。

主菜方面，必吃「醬皇年糕炒蟹」，選用菲律賓肉蟹與上海年糕同炒，惹味的醬汁由磨豉醬、蠔油及甜醬混合而成，年糕吸收了蟹及醬汁的味道，令人欲罷不能，是一道很有鑊氣的菜式。此外，更有將創意混合傳統的「香煎蟹肉琵琶豆腐」、香脆可口的「杏香百花炸蟹鉗」、啖啖肉的「燕窩蟹肉炆伊麵」等，滿足一眾蟹迷。

燕窩入饌花款多

不要忘記自助餐還有另一主角——燕窩；總廚花盡心思將燕窩變化成各款菜式及甜品。「燕窩海皇瑤柱羹」以上湯煨煮燕窩、珊瑚蚌、貴妃蚌、瑤柱、帶子及鮮蝦，最後加上蟹黃，口感非常豐富，鮮味充斥味蕾。「金湯燕窩碧綠扒竹笙」選用了日本南瓜，加入雞湯餚成湯底，金黃的色澤令食欲大增。此外，挑選當造的蔬菜例如露筍、芥蘭、菜心等，鋪上竹笙及用上湯煨至入味的燕窩，清新又健康。

除了重點推介的蟹及燕窩外，一向廣受歡迎的麵包蟹、新西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、鮮蝦、鮮蜆、藍青口及東風螺等冰鎮海鮮均會輪流供應。另外，還有各式刺身、沙律，以及多款切肉及熱葷如香煎鴨肝及羊扒、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、清湯牛脷、砵酒燴牛面頰肉、美式醬燒豬肋骨等美食讓人大飽口福。

必試美肌養生品

甜品方面亦加入了燕窩，經典的「金箔冰糖燕窩燉鮮奶」，以日本鮮奶加蛋白用低溫燉製，口感細滑，入口帶香濃奶香味，加上冰糖燕窩及金箔點綴，矜貴滋潤。每晚8時甜品專區更推出即席炮製的「燕窩椰香飯布甸伴杧果雪糕」，椰香飯以日本珍珠米製作，用椰奶煮後再加入烘香的椰絲及杧果雪糕，一熱一冷，口感特別。

其他甜品有總廚精心設計的「佛手柑紅桑子慕絲蛋糕」，共有3層，面層是紅桑子慕絲、中間是佛手柑慕絲，而底層是海綿蛋糕。來自法國的佛手柑的皮脂較重，因此榨出來的汁特別香，與紅桑子是一個外甜內酸的組合，配以紅桑子脆片、新鮮紅桑子及紅桑子乾，一次過品嘗紅桑子的多種滋味。另外更有瑞士名牌MÖVENPICK雪糕任吃，藍莓奶凍、紐約芝士蛋糕、宇治抹茶紅豆撻、栗子慕絲蛋糕、班蘭焦糖燉蛋等，吃到捧住肚子走。

「蟹」季盛「燕」自助晚餐

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓灣景廳

供應日期：2020年11月1日至2021年1月31日

供應時間：6:30pm~9:30pm

訂座電話：3909 9088 / 5721 2553 （WhatsApp）

價錢：星期一至四 成人$508、長者$468、小童$358；星期五至日 成人$548、長者$488、小童$378

*指定信用卡可享8折優惠

*須預繳每位$100訂金

*價目及優惠不適用於2020年12月１日至2021年1月3日

*另設加一服務費

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk