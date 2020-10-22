《Emily In Paris》法式妝容特點逐個數

要數最近的打扮指標，大熱美劇《Emily in Paris》中的女主角Emily（Lily Collins飾） 絕對是一眾女生的參考對象。身為時尚圈中人的她擁有獨特的穿衣風格，打扮造型讓人目不睱給。不過衣着穿搭未必人人可以Follow到，反而簡單又靈動的妝容較易仿傚。只要掌握當中要點，要Get女神同款妝容絕對話咁易！

透亮光澤底妝

輕薄而自然的底妝是妝容的基礎，而要打造持久水潤的底妝，妝前補濕絕對不可忽略。據劇中的首席化妝師Aurelie Payen透露，在拍攝期間她會為Lily做好補濕，先塗上化妝水、補濕凝露及美容油，再配合按摩手法讓皮膚慢慢吸收。在上底妝的時候也會在底妝產品中加入精華液，讓底妝充滿光澤感。

天然野生濃眉

Emily的妝容非常簡約，沒有多色碰撞的眼影、突出的眼線或顯而易見的胭脂、陰影。所以整個妝容的突出位落在一雙眉毛上，深色的眉毛配上深色的頭髮一點也不違和，反而顯得更加立體。率性的野生眉妝，顯得五官更加精緻。

裸色系飽和唇妝

歐美地區的唇妝更着重於飽和感，直接塗滿全唇，性感又鮮明，成為妝容的焦點。而除了晚會、正式活動會塗上大紅唇外，Emily的日常妝容更偏好於裸色系唇膏。奶茶色、紅棕色等自然又具甜美氣息的唇色出鏡率更高。

根根分明的睫毛

捲翹而又根根分明的睫毛可說是Emily的眼妝重點，既有放大效果，又能為妝容增添活力。同時濃密的睫毛也可以增加眼睛的輪廓感，令整個妝容生色不少。

深色大地色打底

除了靈動的睫毛外，Emily的眼妝還有另一個特點，那就是用比膚色深一點的大地色在眼窩處大面積打底，這樣的眼妝既簡約又不會太過單調，可以讓眼睛更深邃立體又更有神。