靈敢侶情：騙「童」手法層出不窮

可能是小朋友生氣時、天真時、眼仔睩睩、一臉猶豫、說「我唔啋你」時都實在太可愛，於是，成年人很常騙小朋友。

曾聽過一很滑稽的謊話，出自一位母親，她對兒子說：「雪糕車賣完雪糕才會響音樂。」而我本人，也被成年人騙過不少，話說以前，我每年都會代表本區參加游泳比賽，當時主要游蛙泳，有一回某成年人對我說：「如想加快游泳速度，需揼扁腳趾，令腳趾呈蹼狀，便會像青蛙一樣游得很快。」一般人理應笑對方有病，但笨笨的我竟然半信半疑，還問對方：「不會痛嗎？」對方言之鑿鑿回答：「當然痛，但馬蹄釘鐵也是這樣。」終於在幾十年之後，我的智商好像長大了，才知道自己又被騙，馬蹄沒有神經線，但我的腳趾肯定有！

當你以為我好白癡，其實更白癡的還未講，「經血會由鼻孔流出來」、「每個泳池底部均設有大網，用來撈起清場時不願上水的泳客」、「晚上家門外的走廊有腳步聲，是來抓還未睡的小朋友」、「土瓜灣煤氣鼓其實是大型雪糕機」、「當歸味跟朱古力一樣」……我全部都相信了，部分更是嫁了之後才發現被騙。

小朋友的世界只有成年人，你說的就是他的真相，其實都不太明白為何要騙小朋友，是否想他長大之後呃番你轉頭？說不定到時他都會覺得：「你氣得七竅生煙的樣子，真的很可愛。（所以要樂此不疲地騙你）。」

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