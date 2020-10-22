DJ King@C AllStar教亞姐唱歌　破高音紀錄

亞洲小姐香港區決賽將於11月1日舉行，賽前各佳麗積極進行訓練，其中DJ King @C AllStar獲邀指導她們唱歌技巧，又與佳麗們分組合唱。各人唱出自己的心水歌，11號陳美濤和14號張凱琳唱《天梯》，3號周倩誼和4號張玥唱JJ林俊傑的《她說》，1號練樂儀和13馮熙淳則唱《明年今日》。

對於要跟佳麗合唱《天》，DJ King笑言前所未有唱那麼高音的《天》，幸自己也是個高音人，對於要在原唱面前獻唱，陳美濤和張凱琳感到有點難為情。

周倩誼和張玥表示很喜歡JJ，故選唱他的作品，至於練樂儀和馮熙淳表示阿King提醒她們要咬字清晰和唱歌秘技。對於各佳麗的表現，DJ King說：「覺得都算可以，當然仍需要勤加練習，希望決賽當晚她們嘅才藝表演能夠發揮水準。」

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