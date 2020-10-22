日做3個鐘運動操Fit　楊千嬅開騷講人生

歌手楊千嬅出席故事書發布會，透露此是首次聲演故事書，難度是要扮聲，有忠有奸，幸好一take過，而今次就將藝術擴展到小朋友層面，問到平時可有向囝囝講故事？她表示：「佢好勁，會講番畀我聽，又會挑戰啲書嘅內容，都係個好好嘅親子活動，可以了解成長。」

講到年尾6場紅館跨年演唱會，她坦言一直籌備中，歌單、舞台都定好，現時排練中，但都要觀察疫情發展，問到太多歌可會難揀中？她坦言：「都係，太多歌，有啲偏啲嘅歌都冇唱，都有聽fans意見。」她又謂今次不是純演唱會：「係舞台形式去講關於人生、每人嘅成長歷程，大家喺疫情都有唔同體會。」問到可用為演唱會操fit？她即笑言：「要呀，疫情成日喺屋企食嘢，依家每日做3個鐘運動。（跟老公丁子高操練？）佢跑山，一開跑我已經唔見咗佢，我驚要直升機救我。」她又笑言舞台不會升起：「費事壓死啲dancers，唔想踩冧台，所以會平地。」

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