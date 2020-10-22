「至尊」鑽石錶　炒價要20萬？

早於今個秋冬開季之時，Supreme Lookbook中已經揭示今季會與紐約高級珠寶品牌Jacob & Co.打造聯名手錶設計，日前Supreme就終於正式發布有關此話題作的發售詳情。由Jacob Arabo於1981年創立的Jacob & Co.，向來深受歐美饒舌歌手、人氣歌手及球星追捧，當中錶盤設計色彩繽紛的Five Time Zone就是品牌最出名的手錶設計。

今回Supreme x Jacob & Co.亦選擇以此經典作品為藍本，分別推出40mm及47mm版本，兩者錶圈分別鑲嵌52顆（共重2.08卡）及51顆（共重3.06卡）閃爍白鑽，並同樣配上鱷魚皮革錶帶提升其奢華感。錶盤設計的最大特色是以紅底白字Box Logo取代原本右上方的「L.A.」小錶盤，於6時位置更印有「FxxK EM」字句。兩枚手錶官方定價分別為12,000美元及14,000美元，雖然官方並無表示其產量，但相信都唔會多得去邊，炒價隨時要20萬，財力雄厚的Supreme Fans可以諗諗佢。