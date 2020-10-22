韌帶撕裂得老公照顧　王君馨唔影響同楊明親熱

王君馨拍戲受傷，好彩有個廿四孝老公照顧，但係唔影響同楊明拍親熱戲。

藝人王君馨在將軍澳電視城出席無綫劇集《我家無難事》拜神儀式。她早前拍攝劇集《超能使者》時弄傷足踝導致韌帶斷裂，至今仍要撐住拐杖開工，她說：「嗰日拍到最後一個鏡頭，只係喺三尺高嘅地方跳落嚟落地，落地嘅時候聽到啪一聲，初頭以為斷骨，好彩唔係，但係前韌帶斷咗、側邊同後邊嘅韌帶就撕裂，唔使做手術，要六個月至九個月唔可以着高踭鞋。」

由於受傷到今日已經一個月，王君馨可不用拐杖慢慢行路，多得老公貼心照顧，她說：「佢真係廿四考老公，屋企煮飯、洗衫全部都係佢做晒，不過嚟緊要返紐約探親，要聖誕先可以再見到佢。」

王君馨指因為受傷有不少場口要押後拍攝：「有場同楊明碌嚟碌去嘅親熱戲要遲啲拍，不過，之前都拍咗場咀戲。」問傷勢可有影響拍攝親熱戲？她笑說：「又冇乜影響，因為親熱戲都淨係用上身啫，哈哈。」

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