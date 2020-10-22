李炳憲奪《釜日》影帝　徐睿知谷胸搶鏡不慎露乳貼

韓國影壇盛事《第25屆釜山國際電影節》原定於本月7日開幕，但因疫情關係而延至昨日揭幕，而《釜日電影獎》亦由本月8日延至今午在釜山會展中心以無觀眾形式舉行。

一眾演員今午率先現身紅地氈跟觀眾打招呼，包括話題韓片《上流寄生族》的演員李姃垠與朴明勳、電影《南山的部長們》的李炳憲與李熙俊及「大鐘影后」崔嬉序等，而早前與金秀賢合拍電視劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知就穿上黑色晚裝谷胸搶鏡，她走路時不時拉扯裙子及把手放在胸前，但最後還是不慎露出乳貼。

徐睿知憑電影《量子物理學》，與《屍殺半島》的男星姜棟元同奪粉絲票數的人氣獎，姜棟元因為行程關係未能出席，通過短片感謝影迷支持，徐睿知則表示回想起拍攝《量》片時的時光，很感謝工作人員及投票給她的粉絲，至於最佳男配角及女配角則由《南山的部長們》的李熙俊及《屍殺半島》的童星李甄奪得。

影帝方面，由李炳憲憑《南山的部長們》奪得，他指最近大家都在度過艱難的時間，希望大家可以早日笑着見面，至於鄭有美就憑《82年生的金智英》勇奪影后殊榮，未有出席的她透過事務所工作人員表示：「我為得到這個獎感到光榮和感謝，我會將這個獎變成動力，成為更努力演戲的演員。」而最優秀作品獎則由獨立電影《蜂鳥》獲得。