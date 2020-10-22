被林子祥秋後算帳！林德信帶女友見家長唔急結婚

藝人林德信（Alex）及可宜今日出席科技活動，為活動拍攝了一個微電影，Alex指跟可宜相識多年，終於有合作機會，亦有恭喜對方快做人妻。他謂自爆發疫情後，都有改變工作方向，設Studio造音樂、搞音樂節目：「好多嘢都係變咗做上網，尤其音樂喺疫情係特別難搞，影響最大。」

講到其父林子祥近日生日，拍拖三年的女友Candace都有現身祝賀，問到是否以結婚作為生日禮物？Alex抵死笑話：「爸爸每年都強調…唔好送禮物，佢咩都唔想要。」又大爆爸爸比以前叻好多，識得用3C產品上網睇片，不過卻帶來甜蜜的「負擔」：「睇完一條片都會彈出啲相關Video，就睇到我以前好多喺屋企求其錄嗰啲唱歌片，佢覺得我唱得唔好就會打畀我畀意見，但條片已經係幾年前，哈哈！佢依家追番好多嘢，有好多話題。」

提到妹妹林德懿再度懷孕，問到Alex可有被父母催婚？他說沒有：「佢哋想我做好啲先，工作再穩定啲先，將精神放喺音樂、Studio上，其他嘢就順期自然啦！（女友唔會詐型？）身邊嘅人都鼓勵我工作方面，始終喺香港生存困難。（想買樓先結婚？）都好㗎！慢慢嚟，我好Positive。」

至於原定今年12月24日平安夜，跟男友鄭錦興拉埋天窗的可宜，受疫情影響，最終宣布延期舉行婚禮，暫定擇日明年暑假，她坦言都有失望：「家姐仲喺英國，但當地疫情嚴重，想等埋佢返嚟見證，我得一個家姐。」

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