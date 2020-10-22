無得飛就食住賺定里數

而「賺里餐廳」種類唔少，有適合二人世界，又或全家開餐，亦有啱朋友相聚的友飲友食，以及慶祝首選、打卡必到、食得奄尖共6大類別。

一星期7日二人世界

中環的Bistecca Italian Steak House推出連甜品五道菜的晚餐，有生蠔、牛柳他他、意大利雲吞、鱈魚及朱古力慕絲，仲要一星期晚晚有供應（菜式有機會因季節及供應量而改變）。

抵食西班牙特色午餐

位於尖沙咀、主打西班牙菜的Espuma推出特色Lunch Menu，有餐湯及沙律之餘，主菜4選1，分別是西班牙墨汁海鮮飯、大閘蟹粉鮮蝦意大利麵、西班牙橡果黑毛豬柳西京汁珍珠麵或蘋果醬烤黑豚豬扒伴黑醋小黃瓜，另有朱古力蛋糕及咖啡或茶；同時晚市的限定「嚐味餐單」供選擇。

海旁西餐慶祝首選

位於尖沙咀碼頭旁商場內的BLT Steak，於晚市推出的限定餐單就有半打Fine de Claire生蠔或龍蝦沙律作前菜，主菜可選和牛扒或龍脷魚，Sides都有唔少選擇，舞菇、蘆筍、薯仔及炸芝士；三五知己歡聚最啱。

靚裝地中海風歐洲菜

位於中環商廈平台的Dear Lilly，裝潢超靚，設計源於心形復古珠寶首飾盒，主打地中海風味歐陸菜，而今次推出的限定「嚐味餐單」有午餐及晚餐之選，Lunch Menu有芝士或吞拿魚作前菜，主菜有雞胸或意大利飯之選；晚餐則有煙三文魚或烤雞作前菜，主菜則是豬肋骨或USDA肉眼扒等。