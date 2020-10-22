回歸校園耍「槍花」　鼓鼓被掟到飛起叫阿媽

「創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯重返校園，拍攝自製節目《嘿，你畢業後想幹嘛？》，與學生一起交流讀書心得，首集來到成立10年的莊敬儀隊，挑戰拋槍、甩槍、轉槍等動作，嚇得鼓鼓大叫怕怕。

第二集來到世新大學啦啦隊，教練也不放過他，剛熱身不久，即要求鼓鼓挑戰「人肉金字塔」，被學生舉起，鼓鼓大喊「好恐怖，幫我叫車」，幸最後也順利完成任務。

在挑戰金字塔的舉人和被舉環節中，鼓鼓緊張到不得了，雖然學生輕鬆地把鼓鼓舉起，但鼓鼓緊張得皮膚繃緊大叫阿媽：「很恐佈！他們很輕鬆把我舉上去，還好我也不重，但肌肉還是要出力，若哪個肌肉軟掉的話，他們也撐不住，舉人比較輕鬆，因為還有其他學生幫忙一起舉。」

另外，鼓鼓早前到花蓮參加唱秋音樂祭，當天鼓鼓沒有為意吃了蝦，原來當地有個禁忌，就是演出前不能吃蝦，沒想到演唱陶喆《找自己》時，一唱到「嘩啦啦啦啦啦……天在下雨」歌詞，原本下着毛毛雨，立即下起大雨來。

而鼓鼓亦把握演出空檔到海邊衝浪及觀光，一路上都被市民認出，有趣的是有對夫妻一時口誤把鼓鼓叫成「鬼鬼」，調皮的鼓鼓和對方拍照後，還未告訴夫妻自己的名字，他笑說：「我是誰不重要，和他們合照，他們開心最重要。」