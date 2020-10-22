黎耀祥迷上米雪汪明荃　阮兆祥最愛狄波拉趙雅芝

阮兆祥及黎耀祥主持清談節目《雙祥見》，今集話題是拍食飯戲時的趣事，黎耀祥指以前聽過周潤發（發哥）說很喜歡吃道具飯，於是便流傳吃得多道具飯便會爆紅的傳說，阮兆祥明白李司祺為何這麼紅，因1995年開播的「溫馨倫理劇」《真情》中，觀眾經常看到燒味場景，笑言被她和一眾演員撕了裏面的肉來吃，只剩下表皮的外殼，相當為食！

之後，談到心目中的女神，黎耀祥封自己的第一位女神是米雪， 讀中學時他就被米雪在《射雕英雄傳》中飾演的黃蓉吸引住，而阮兆祥則表示在1976年他讀小學時，已經被《狂潮》中的狄波拉飾演的情婦雷茵吸引，進入青春期就轉了口味，被趙雅芝迷倒，還會將偶像的雜誌封面相用透明膠紙包好夾在英文書內，是狂迷一名。

黎耀祥亦說起當年另一位的女神汪明荃，1977年在《家變》中她飾女強人洛琳而風頭一時無兩，更掀起「洛琳頭」的潮流，有好長一段時間在中環區上班的女士都恤了這個髮型，非常誇張。

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