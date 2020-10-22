初婚被指指點點！張繼聰諗過尋死

藝人張繼聰早前擔任電台節目的嘉賓，詳談成長與經歷。五歲起便參演劇集，童星出身的他自小就懂得分離戲劇與現實，直至中五畢業，他選擇以戲劇作生涯規劃，報考演藝，他回想上戲劇課堂時，全神貫注︰「上歌唱堂，我同黃華豐老師互相放棄對方，頭兩年我唔鍾意唱歌，直情可以話係敷衍同冇廉恥。」

張繼聰出道相對順利，在學時期的創作已獲唱片公司及歌手垂青，當中包括陳奕迅的《防不勝防》，成為入行契機，他從未想過會當上流行歌手，他說︰「我覺得獨立歌手好型，當時我都係諗住出到一百張唱片。」回想初婚，是張繼聰人生低潮期，他說︰「當時係一個困境，同時面對好多壓力，一個廿幾歲男仔結婚，有小朋友，本身都夠大鑊，仲要日日畀人指指點點，更堅強嘅人都好難受。」當時經常被追訪，被巨大的輿論壓力困擾多年，他因此曾萌生尋死念頭︰「我有諗過死，嗰時逼到一個位，我一係死，一係改變自己諗法。最後諗明白，可以唔係放棄自己生命，而係放棄人哋對你嘅睇法，放棄自己嘅執着。我由26歲開始面對，去到30歲先釋懷。」他說當其時一家人帶個仔出街玩，family time，一看到有車跟，便擔心。後來他慢慢學懂放下，調適自己的想法，甚至會跟追訪的記者聊天。

張繼聰以李日朗的《水》概括跟太太謝安琪的相處之道︰「好多人覺得婚姻係由愛情、激情，演變到感情。我認為婚姻好似水咁，水係必須。我同老婆仍有愛情，亦需經營，有時都要出去拍拖。」兒子踏入青春期，謝安琪難免擔心，而張繼聰卻認為轉變十分正常，他說︰「依家個仔青春期，我都開始改變溝通方式，會更認真同佢講男人嘅承擔和價值觀。男仔係要多磨練，我會揸電單車送佢返學，個過程好玩啲，佢亦冇得玩手機，都係一個family time。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc