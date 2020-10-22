【鬼上身】張智霖點醒曹查理：點解你拖住個男人

資深藝人曹查理與苑瓊丹（苑仔）為香港開電視節目《開工大吉77》錄影，苑仔叫他分享昔日拍三級片的經歷，曹查理即滔滔不絕，分享當年去到韓國由李翰祥執導的作品，找了一班有選美銜頭的佳麗來面試：「啲阿媽帶啲女嚟，然後啲女仔就咁樣剝晒衫畀我睇，睇咗二、三十個女仔，個個都好靚。」他在戲中飾演淫賤皇帝，佳麗們飾演不宮女，個個都冇着衫。問戲外可有收穫？他笑言當地攝氏零下十幾度，自己都凍到縮埋啦！

問可懷念當時的日子？他說：「梗係懷念，咁多女人除晒衫。（依家叫你拍制唔制？）我制，唔使錢嘅嘢。」問叫苑仔演其中一角肯唔肯？她即笑言：「着唔着衫先？」曹查理即抵死謂：「我一見到佢就要話『御醫，我要嘔啦』。」

苑仔又分享兩人合作的趣事：「有次同佢去潮州做活動，見到佢夜晚晚都戴黑超，一除眼鏡就見到佢個黑眼圈，牙又甩咗隻，原來佢之前做騷碌咗落台。」曹查理解釋：「搵食艱難，病都要去，人哋畀錢一定要去。」

當時二人坐了4個半鐘車程潮州，曹查理全程講鬼故冇停過，又分享被男鬼「上身」的經歷：「當時屋企人話我變咗第二個人，仲要報警，但警察嚟到就冇事，之後我喺十字街口用紙船送『佢』走。（點樣惹返嚟？）我嗰日晏晝去睇醫生，但我好凍，着咗好多衫， Chilam（外甥張智霖）見到我，話點解我拖住咗個男人，但明明我係拖住我太太，之後先知道開始出事。」

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