FLEXIBLE L7無線屈曲　輕鬆吸麈

全民抗疫期間很多人留在家中，保持家居清潔變成了首要任務。為了讓各位打掃更輕鬆自在，日本Hiraki新推出FLEXIBLE L7無線屈曲吸麈機，特設L形鋁制吸塵管，只需按下按鈕便可令吸塵管屈曲、轉彎，伸入家具底部的「鬼祟位」，加上其無線設計，再配合座地架和掛牆架，讓整個吸塵過程都不需彎低腰。至於機身重量約2.4kg，備有雙倍動力模式加強吸力，另附有刷毛滾筒及三合一吸頭，可拆成長扁吸頭、絨毛刷頭、長毛刷頭，清潔不同物料表面。

同場加映：Air Force 360 Flex Pro

提起屈曲吸塵機，其實家電品牌Tefal亦推出了Air Force 360 Flex Pro無線吸塵機，特設Flex可彎曲吸管，用家只需一按變形機械臂，吸管便可屈曲成L形深入家具底部。至於其Power Slim Vision吸頭每分鐘轉動6,500次，能過濾99.99%塵埃，適用於不同地板和地氈，並有專門應付櫃頂和天花板的高位吸嘴。