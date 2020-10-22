唔要圈中人！糖妹承認與心儀對象了解中

歌手糖妹（黃山怡）近月積極做運動，為本周六在主題公園內舉行的糖兄妹10周年音樂會努力備戰！身形弗了不少的她笑言：「因疫情食得太肥，所以要操弗，之前搞線上音樂會時已有操，到依家突如其來有實體音樂會，所以更唔可以怠惰，見人要最弗狀態，依家都滿意呢個狀態！」她又大方重提當年被網友笑有對「火腿腳」，爆笑謂：「正因為有當年嘅相做紀錄，先可以證明今日嘅成功，呢10年嘅轉變對其他人喺健身方面嚟講係有鼓勵性嘅。」除了摵甩「火腿腳」外，她亦坦言10年來的轉變還有多了自信：「出嚟時咩都唔識，同埋依家大家會記得糖兄妹係做創作，糖妹係唱歌，但同時都會主持同演戲，期待之後我哋可以再點進步。」

單身7年 望搵結婚對象

日前度過33歲生日的糖妹，對上一段戀情已是7年前的事，她坦言現時拍拖是找一生一世的對象，問到擇偶條件？她坦言：「孝順，識得同我朋友、老闆、屋企人相處，同我身邊長輩相處，可以睇到佢夠唔夠關心你。（外表？）之前會追靚仔，但依家夠年紀大去了解一個人嘅內心啦。」她又希望對方最好是圈外人：「圈內好麻煩，大家有目共睹，我唔鍾意做嘢畀人罩住咗個名，唔係應該Focus工作咩？」

承認與對象了解中

經一事長一智的她現時想低調處理感情事，但其後終忍不住坦承現時有喜歡的人，雙方認識了一段時間，對方是圈外人，但因對方現時身處封關的國家，故因疫情關係未能見面：「所以都未知下一步會點，唔見又點可以拍拖，所以未有得見住就唔好Confirm，視像見面始終都唔同嘅。（心急想快啲成為戀人？）冇心急，因為大家工作要緊，各自都衝緊。」問對方是甚麼類型的人？可符合其要求？她保持神秘謂：「遲吓講，唔想過多形容，如果最後唔係（拍拖）好𤓓㗎嘛。（身邊姊妹知？）佢哋一定第一個知，佢哋都鼓勵我、戥我開心，始終我多年單身，好難得先可以鍾意人。」

場地：WOW Fitness

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc