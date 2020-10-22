想念泰國了！女藝人最掛住泰式按摩

泰國連日來發生示威集會，呢個熱門旅遊國家，相信好多香港人曾經到訪過不止一次，圈中不少藝人都非常喜歡泰國，大家一講起都「精神百倍」，回味無窮！

唐詩詠：「好掛住泰國街邊檔嘅沙律同埋湯粉。同埋去泰國咁多次都未試過喺當地跑步，下次再去嘅時候好想去跑吓步，慢慢睇吓泰國嘅地方。」

傅穎：「最鍾意泰式傳統嘅massage，即係瞓喺榻榻米畀佢拗晒，基本上去得泰國一定做，每次做親按摩都覺得好舒服，而且一定瞓着，一諗起就諗到喺啲大型嘅商場，食完個food court，之後再去有massage嘅地方，諗起就好掛住！」

羅敏莊：「我鍾意泰國好多嘢，好多香港人視泰國為後花園，我鍾意當地人嘅友善、嘢食好好味，按摩都係好重要嘅環節，實在太多嘢鍾意啦！」

黃榕：「最鐘意泰國一年四季都好熱，隨時隨地都可以曬到太陽，帶去啲衫又薄，可以帶好多同踢拖鞋，行夜市又行唔晒，買得太多嘢要買多個喼，夜市仲要好多小食、民族衫同飾物，行到攰嘅話，周圍都有得按摩，曾經幫襯過一間spa都有好特色，係二人四手按摩，一個按左一個按右，好得意。」

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