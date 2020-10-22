為食妹減磅蛻變！楊訢彤唔怕醜恨演開心果

現年27歲的網紅楊訢彤（Cardisa），不時網晒水着照派福利，好身材吸引網民Like爆。不說不知，原來她曾是肥妹仔一名，巔峰期體重高達60kg，其後積極鑽研減肥法，煉成現時的索爆身形，她的故事成為不少肥妹仔的希望！

迷上搽油護膚

染了一頭金髮配襯蜜糖膚色的她，直言對演藝界有興趣，希望演「自己」，她說：「開心果、傻吓傻吓嘅角色啱我，似我吖嘛，想好似楊千嬅咁！我冇女神包袱，寧願演醜女多過演靚女，我未去到靚女Level。」回望過去，她自爆太貪吃，曾一日6餐搞到發福，令她自暴自棄：「我逼自己跑步減肥，但做運動唔戒口始終未能減磅，後來嘗試生酮飲食法配合飲防彈咖啡（Bulletproof Coffee），係專為生酮飲食嘅人而調配嘅，咖啡裏面加入牛油同椰子油成分，覺得對自己有效。」

Cardisa除了飲有油成分的防彈咖啡，又愛搽護膚油，每日搽勻全身，問是否對油成癖？她笑說：「啲人聽到搽油會好驚，我嘅護膚心得好簡單，就係用油，好鍾意Face Oil同Body Oil，用完皮膚令立立，我個人好油膩，哈哈！」

Profile

身高：1米65

體重：53kg

三圍：32C、25、35

嗜好：游水、瑜伽、煮食

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc