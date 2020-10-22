得趙增熹支持　王嘉儀赴台搵到音樂路

創作歌手王嘉儀（Sophy）為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，大談推出國語專輯及赴台灣發展感受。Sophy指首次做國語專輯過程艱辛，有好多掙扎：「本身國語唔係母語，喺發音上要花好多時間去摸索，試過有個字由Demo到錄音都發錯音，到好後期先知。」

問為何決定離開恩師趙增熹的公司，赴台灣探索音樂路，她說：「2018年有機會去台北表演，令到自己有個想進修嘅念頭，想睇下人哋嘅音樂圈喺點運作，既然今次隻碟做起咗，不如拎去台灣試一試，撞一撞，起初有啲擔心，我都同趙增熹傾咗好耐，佢好支持我，叫我去試下，如果唔得咪返嚟搵佢，呢樣嘢好感動。」

對於憑新專輯獲得台灣Indie界盛事「金音獎」的最佳另類流行專輯獎及最佳創作歌手獎兩項提名，Sophy說：「好開心！呢兩個提名係大嘅獎項，對自己算有少少交代，兩年前提名過《海外創作音樂獎》，有海外歌手嘅感覺，依家係台灣發展嘅歌手而提名，提名畀到我好大信心，覺得自己做緊一件啱嘅事。」

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