寒風大浪拍MV　Aka處女下海派福利

歌手趙慧珊（Aka）推出第二首單飛新歌《Fearless》，歌曲意旨人生路上雖會遇到不少恐懼或憾事，但只要以正確心態面對，學懂擁抱恐懼，即能將恐懼化作進步的動力。為配合新歌主題，不諳水性的Aka到大嶼山拍攝MV「處女下海」，挑戰恐懼，大玩水上直立板運動，身形Fit爆的Aka大派「福利」，首度在螢幕前以泳裝示人，以兩件頭泳裝上陣，微露線頭之餘，更大晒纖腰及42吋修長吸睛美腿。

Aka在海中用直立板拍攝多個考平衡力鏡頭，雖然在水中浸足數小時，還要被大浪擊倒連番跌落海，但表現專業的她未有氣餒，愈拍愈起勁：「第一次嘗試喺海中用直立板玩平衡力，感覺既興奮又緊張，亦係暫時最難忘嘅MV，現場好大浪，淨係攞住直立板落水，都被大浪衝倒好多次，感覺都驚驚地，之後出海考平衡力，都跌咗好多次落海，飲咗好多海水，有一刻在海中，發現自己對腳掂唔到地，真係好驚。」

MV拍攝當天適逢氣溫回落，陣陣涼風吹到Aka震騰騰，要不斷飲薑茶暖身，而拍攝期間，Aka媽媽亦有「監場」。問媽媽是否不放心她落水拍攝？她說：「細個我試過浸親，所以不熟水性，佢有點擔心我今次拍攝，亦都擔心我會凍親，於是就嚟睇吓，佢煲咗大煲薑茶嚟！」提到今次以兩件頭泳裝上陣，Aka自言是首度在人前穿三角褲，感覺有點尷尬：「從未試過着泳衣拍MV，第一次着三角褲，第一次咁大膽，本身有操開嘅，但為咗MV，事前再操多啲，仲戒食甜品，冇得食我最愛嘅雪糕同乳酪。」

對於新歌內容提及恐懼同憾事，Aka自爆人生中有好多遺憾事：「其中一樣係之前我跳芭蕾舞，因為要讀預科，冇爭取入讀演藝學院，對我來說是一件遺憾嘅事，但我總覺得人生冇遺憾，咁先係遺憾。」

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