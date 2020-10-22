近排日本AV業界出現復活潮，好幾位曾經相當受歡迎嘅女優回歸片場，好似桃園怜奈、中山文香同宮島芽衣。之不過，呢3位女優都係出道冇耐就引退，AV迷對佢哋回歸嘅驚喜度未係好高，相對地，初音實嘅復出所引起嘅回響大得多，加上新作大玩重口味，難怪唔少粉絲大呼過癮！

弗過舊時

點先稱得上係真正嘅AV偶像？第一，呢個人嘅演出要令觀眾着迷；第二，佢嘅離開包括暫別、引退或淡出會令人覺得婉惜；第三，佢嘅回歸、復出會引起外界嘅回響同期待。講咗咁耐，有邊位女優符合晒上述3個條件呢？筆者喺呢一刻諗到一個，佢就係近排再戰AV界嘅初音實，相信有番咁上下閱歷嘅AV迷，一定唔會對呢個名字感到陌生吧！今年32歲嘅初音實，早喺2007年出道，好多AV迷都係睇住佢成長，亦見證住佢嘅美貌日漸「進化」，家陣個樣仲帶點輕熟女人嘅氣質，笑起上嚟相當甜美，睇落甚至比起出道初期更加順眼。身材方面，以前阿妹有少少肥，依家變得好弗，直情可以去參加健美比賽，最緊要一對巨乳保持堅挺又彈手，實在相當難得！

挑戰SM

曾經做過寫真偶像嘅初音實，可以話系出名門，當年由AV大廠S1帶入行，好快就憑住個人質素，喺業界打響名堂，處女作更加喺Moodyz年末大感謝祭中奪得女優獎第6位兼作品獎第3位呢！由於天生麗質又多粉絲追捧，初音實喺2010年玩跳槽，隆重轉會AV廠Ideapocket旗下，而且發展得相當順利。到咗2016年，初音實宣布告別AV界，搞到好多AV迷喊得一句句！但世事難料，呢位魅力偶像闊別AV業界3年過後，突然隆重回歸，仲加盟Attackers添，引起業界唔少回響，事關A廠專玩重口味演出，而初音實亦喺新作入面挑戰各種SM演出，非常拼搏又極之大膽，身為其粉絲嘅朋友，豈能錯過！

初音實

年齡：32歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-34