有人話：「妻不如妾，妾不如偷！」雖然未必人人認同呢一點，但偷食帶嚟嘅刺激性，確實令部分好性嘅男士欲罷不能。講到底，背住另一半走去偷情，始終係唔可取嘅行為，既然係咁，倒不如偷偷地睇吓四仔，嗰份官能刺激一樣咁正！

網紅背夫搞直播

正餐唔好食、食極都唔飽、隔籬飯香啲……偷食嘅理由相當多，由Nubile Films推出嘅《Arousing Consequences》，就講述4個不一樣嘅偷食經歷，並且搵嚟Sybil A、Missy Luv、Allatra Hot、Julia Rain等散發住迷人氣質嘅歐洲脫星孭飛，淨係欣賞佢哋嘅火辣身材已值回票價。4個故事中以Sybil A嗰段情節最有趣，講述女主角係一位背夫玩成人直播嘅網紅，有日搵咗個網民做色慾直播，但勢估唔到，睇直播嘅網民中，竟然包括佢老公，呢次直播究竟點收科呢？

工作狂玩報復

生活壓力沉重，係咪可以大條道理地偷食？其實一切理由都係藉口，亦畀咗四仔片廠Sweet Sinner一條橋，炮製出一套講述夫妻偷食嘅作品《Infidelity Volume #3》。影片由Karla Kush、Ana Foxxx、Maddy O'Reilly同Allison Avery主演，分為4個故事，當中以Karla Kush嗰段最特別。故事講述Karla Kush係一位工作狂，有日發現老公偷食，一時火遮眼，透過網絡相約神秘男曳曳，點知經過一夜纏綿，發現呢個男人係自己老公，仲發現佢有個不可告人嘅秘密添！

4對夫婦齊出軌

唔少夫妻之所以偷食，好多時同性生活乏味有關，正如呢套由四仔片廠Daring製作嘅《My Personal Plaything》，片中嘅夫妻紛紛以偷食作為婚姻生活嘅調劑。影片由四仔名導DiSanto主理，演員陣容包括Ella Hughes、Gina Gerson、Alessandra Jane等脫星。故事講述4對夫妻因為性生活苦悶，竟然相約喺外面偷食，但佢哋估唔到，原來喺盡情偷歡嘅同時，危機逐漸暴露。面對兩難嘅選擇，呢4對夫妻最後會點樣抉擇呢？