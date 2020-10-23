吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：治病、掃舍、拆卸

忌：嫁娶、開業、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、7、9

幸運顏色：紅

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 過去了的事情，不宜再有任何的後悔，當日怎樣決定，結果亦會一樣。

牛：→ 在家中無論是食甚麼也好，只要一家人齊齊整整，怎樣也會溫馨快樂的。

虎：★ 今天出奇的順利，你原本有些擔心的事情並沒有發生，工作也異常順利。

兔：↑ 不經意的一些小動作，令你身邊的人倍感溫馨，兩口子感情因而大進呢！

龍：→ 工作上保持低姿態一點較好，因為某些人可能會讓你感覺極度不愉快。

蛇：↓ 是日沖煞，金錢運差勁，節儉是一種美德，可惜你卻總是先使未來錢呢！

馬：→ 日常的例行工作也會使你很快樂，因為你可藉此暫時忘記一切不愉快事。

羊：↑ 人氣旺盛的一天，過去一直做不好的事情，因為朋友的支持而建立信心！

猴：↓ 有時候你情緒化字眼會讓原本簡單的事情變得複雜，必須多注意用詞。

雞：→ 工作忙卻沒有成果，因你似乎忘了很重要的東西，只怪自己做事不上心。

狗：→ 和同伴以前達成的協議，被你遺忘得一乾二淨，別當一個言而無信的人。

豬：→ 對方不是真的十分生氣，只是一時間老羞成怒，你快道歉便可解決問題。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：體能轉佳，工作壓力明顯地較易前緩和不少，進度亦較平穩，有利爭取上位良機。

金牛：人緣及桃花運轉佳，與伴侶、家人的溝通情況將較和順，亦有利單身朋友新戀情。

雙子：情緒回穩，家庭運轉佳，與家人多交流、多聚會，將有助增進情誼，加強默契。

巨蟹：感情關係雖略為不穩，但辭令及思考力轉佳，與伴侶多交談、多約會，關係更佳。

獅子：財運轉佳，加上體能回穩，工作進度更佳，亦有利開單、簽約等，宜積極行事。

處女：人氣回升，人緣及桃花運稍佳，多聚會及多約會，有助增進與伴侶、家人情誼。

天秤：精神轉佳，情緒回穩，夫妻及工作運較早前平穩，較能享受婚姻及維持工作進度。

天蠍：人氣雖持續不穩，但社交運甚佳，與親友交流、聚會等，將有助增進情誼和默契。

人馬：事業及社交運佳，聯誼會友，有利招引賺錢及工作良機，宜善用公餘，爭取曝光。

山羊：人氣甚佳，出勤、公幹、海外項目、擴充、調動等，成效與進展將較和順理想。

水瓶：夫妻運佳，已婚或同居朋友對感情生活的投入感回升，宜趁機增進身心情感交流。

雙魚：體能雖持續不穩，但戀愛運回升，現關係將較早前平穩，宜趁機多約會、多交流。

預測：月底前，天災及廣泛事故或會較頻。日常出門須提高警覺。