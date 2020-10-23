【男友家姐讓愛】蔡思貝跑車「揸」手　同胡鴻鈞一家親

現年29歲的無綫花旦蔡思貝（Sisley）成績突飛猛進，手執兩部重頭劇《使徒行者3》和《踩過界II》向「視后」進發。感情方面，異性緣甚旺的她，2016年與麥秋成分手後，先後與洪永城、余德丞、張振朗、王浩信等人傳出緋聞。直到去年12月被東網拍得與胡鴻鈞（Hubert）拍拖斷正，男方做「柴可夫」管接管送，終令戀情爆出！雖然Hubert一度爆響口以「係呀」直認好事，但為免影響女方上位，最終將「思鈞戀」向地下方式發展，原來進度非常迅速，短短數月，她已融入胡家，不時有出席家庭聚會。

唔得閒接送女友

拍拖初期，Hubert對女友照顧有加，經常負責做司機載女友出入，惟近期因工作繁忙未能貼心服侍，Sisley出入只好Call Uber，但Hubert當然不放心，話晒女友如此靚女，本身家底不俗的Hubert，家中擁有不少靚車，最終獲家姐Sharon出手借出名下名貴跑車，完全不吝嗇讓未來弟婦任揸，表現相當闊綽之餘，亦可見已當正Sisley是自己人。至於有愛情滋潤兼事業得意的Sisley，近期人前人後分外風騷，不時出巡宣示主權！

低胸上陣勁「峰」騷

日前Sisley駕着全黑色的辣跑外遊整天，直到黃昏五時許才返回其北角寓所，並將車停泊在對面停車場後，才施施然步行回家。前日她再度出遊至下午三時半左右現身寓所附近，隨便將跑車停在街邊位，即急步上樓換衫，似是佳人有約！二十分鐘後，她落樓取車，一副戰鬥格的她穿上性感緊身低胸背心，雖然已外加長褸作配搭，但仍凸顯豐滿身段，不經意露出勝利事業線，香車美人吸引到不少街坊注目，期間有街坊忍不住拿起手機拍照。期間一名友人突然出現，將一袋二袋用膠袋盛載的物品，小心翼翼地放在她的戰車內，Sisley與對方寒暄一輪後才依依不捨離開，便獨自驅車直駛半山豪宅嘉慧園，入夜後仍未見她離開。

另外，陳瀅在社交網上載一班好姊妹Sisley、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙為她慶祝生日的相片，眾女圍在一起「露齒笑」，看來玩得相當開心。

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