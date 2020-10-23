【特約報道】秋風起，天氣乾燥肺部易受影響，如果肺氣不利、肺失宣降，秋天就特別容易出事，一旦咳嗽就手尾長，隨時咳到甩肺。

中醫將咳嗽分為寒咳和熱咳。寒咳又名百日咳，多由於風寒邪氣入體而引起，出現咳嗽聲重、痰白稀薄、鼻水清稀、頭痛、怕凍等症狀，可用葱豉湯和黑糖薑茶等辛溫宣肺散寒之品作食療。熱咳多由於暑熱、夜睡、嗜辛辣煎炸食物而引起，出現發熱、痰稠色黃、口乾舌燥、鼻塞流黃涕等症狀，可食用性微寒的川貝潤肺、治療熱咳。若寒咳者再服用寒涼的川貝，非但不能止咳，反令寒邪問題更嚴重，咳嗽加劇。

網上有很多止咳偏方，如焗洋葱水、燉橙等，都聲稱可止咳嗽，但盲目跟隨止咳偏方，隨時令病情加重。洋葱含有活性硫化物，有殺菌止咳作用，但中醫指洋葱為升發食物，性辛味溫，故只適合用於治療寒咳。至於相傳能鎮咳的燉橙加鹽，其實其止咳功效並不顯著；而且橙肉多汁香甜，反而易生痰。如果不太清楚自己屬於寒咳熱咳，可以飲這款「百花飲」，無論屬寒熱虛實的一切咳嗽，都可用之。做法如下：鮮百合6克、款冬花4-6克，材料洗淨加8杯水同煮10分鐘即可。待涼後也可加入蜂蜜同飲。百合入肺經，性甘平，潤肺止咳；款冬花性溫，有止咳下氣、鎮咳的作用。味道如五花茶，清甜潤喉，兩星期內隔日飲，能改善咳嗽情況。

食療以外，還可以靠按摩紓緩咳嗽。「定喘穴」位於背部上方、靠近頸椎的位置，有止咳平喘、通宣理肺之功效，對哮喘也有一定療效。每次按約五分鐘，能潤肺定喘。如夜咳嚴重，晚上睡前可用薑油按摩心口和背脊，有助溫暖氣管和肺部，逼出寒氣，幫助止咳和鼻水。

咳嗽是肺和氣管的疾病，但中醫《黃帝內經》指出「五臟六髒皆令人咳，非獨肺也」。五臟六腑相生，如果你每次咳嗽都是久治不癒，就要尋求中醫師幫助，調理臟腑，好好養生。

疏肺保健療程：主要針對「手太陰肺經」，透過刺激手部穴位從而疏通經脈氣血，清宣肺氣，預防與肺相關的疾病。恒常進行此療法作為保健，配合健康生活習慣，有效預防和紓緩咳嗽、哮喘等等問題。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。