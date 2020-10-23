湯怡掛住蘇麗珊：佢幾時捨得返港

藝人湯怡跟蘇麗珊雖然不同公司，也沒有合作拍戲，只是一個活動上認識，結果兩人一拍即合，成為閨蜜，日前湯怡上載與蘇麗珊面貼面的慶生合照，她感性地指兩人相識是緣，她們認識了好幾年，但真正成為老友是近一年的事，雖然兩人性格不一樣，但價值觀非常接近，重點是兩人都勁鍾意食麵包，她形容不知不覺蘇麗珊已經成為她生活一部分。

她說：「年初佢離開咗香港幾個月，掛到我呢，同佢傾電話不特止，仲視成粒鐘，真係拍拖先會咁做囉，成日問佢幾時捨得返香港，佢係咁話唔知，最後瞞住我，隔離完再喺屋企樓下畀Surprise我，開心到我攬住佢喊咗好耐，我哋要繼續相親相愛，繼續食多啲麵包#iloveyousolaishan#我女神姓蘇。」在圈中能夠覓到知心友，確實是一件幸福的事，難怪她曾經笑說如果蘇麗珊係男仔，她會主動追求對方喎。

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