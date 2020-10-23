【營事檔案】梨汁洋葱炒牛肉　韓式風味

看似簡單的梨汁洋葱炒牛肉，其實蘊含了韓式料理的智慧，正所謂「食得有營」呀（作者提供）

秋天來臨，不少人都喜愛吃雪梨，事實上雪梨除了當作水果外，在韓式料理中亦會經常用到雪梨於菜式中，例如傳統的韓式烤肉，而今次為大家介紹如何在家中亦能簡單地製作出具韓式風味的牛肉料理。

雪梨醃料 減少用糖

今次用雪梨來製成醃料，為牛肉帶來甜味，增添了菜式的風味，亦能夠減少用糖的分量。今次用到的雪梨有豐富水分，也有鉀質和維他命C。鉀質有助維持體內水分和電解質的平衡，亦能幫助穩定血壓。而維他命C則有助增強抵抗力和幫助身體製造骨膠原，是美味又有營養的水果。

洋葱 蒜素具消炎作用

除了梨和牛肉外，作為配菜的洋葱看似平平無奇，實際含有豐富的營養價值。首先洋葱含有蒜素，具有消炎殺菌的作用，同時亦幫助抑制細菌生長，更有助降低血壓，而且洋葱亦含有黃酮類物質，具有抗氧化的功用，能幫助身體抵抗自由基對細胞的傷害。洋葱爽脆的質感配搭鮮嫩的牛肉，再加上特製醃料，令菜式的口感更有層次。

【梨汁洋葱炒牛肉】

材料：

牛肉片 80克

洋葱 1個

蒜頭 2粒

薑 10克

醃料：

豉油 2茶匙

糖 半茶匙

梨汁 30毫升

調味料：

鹽 半茶匙

做法：

1.洋葱切條、蒜頭切粒、薑切片。

2.把牛柳用醃料和少許蒜蓉醃約15分鐘。

3.熱鑊爆香蒜和薑，然後放入洋葱快炒。

4.放入牛柳炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。