同霍建華街頭鬧交落淚？林心如淋雨呆坐睇魚缸

台灣女星林心如與霍建華2016年拉埋天窗，二人仲育有一女，閒時就對外大晒恩愛，簡直就係圈中夫妻嘅典範！不過近日二人就被台灣媒體拍得當街吵架，霍建華一度捉住林心如手仔安慰，卻被林心如大聲喊：「幹嘛啦！」隨後夫妻倆在街頭分道揚鑣。

疑似同老公嘈交嘅林心如就邊行邊不停用手抹面，似在拭淚，更加呆望路過嘅金魚缸，之後又呆坐路邊，加上當時落住雨，林心如避都唔避之餘，又走到公園樹蔭下，坐在椅子上繼續發呆，眼睛紅腫，望落失魂落魄。

台媒亦拍得霍建華與林心如吵架後，心情麻麻並獨自買食物後駕車離開，期間亦未有接林心如，直接駕車回家。

台媒隨後向林心如求證，林心如回應：「不會吧，我們只是在討論事情，意見不同聲音大點而已，自己也是想走路消化下食物，讓老公自己去開車。」佢又解釋稱因為雨愈落愈大，佢喺公園避雨時想到啲嘢所以放空，後來因為雨太大，只好嗌車返屋企。

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