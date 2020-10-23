Galaxy Tab Active3軍用級平板電腦　輕鬆應付極端環境

【特約報道】三星電子香港有限公司今天宣布，推出全新的Galaxy Tab Active3軍用級標準智能平板電腦。Galaxy Tab Active3承繼Galaxy Tab Active2時尚且堅固耐用的便攜性設計，配備8吋TFT WUXGA顯示屏幕，通過MIL-STD-810H軍用標準及具備IP68級抗水防塵，並加入更高效的性能及提升生產力的一系列功能，包括更高的觸控靈敏度，幫助專業人員（如醫療人員）及企業員工在極端環境和條件下亦能輕鬆使用裝置，同時提升工作效率和安全性，滿足現今企業更多元化的需要。Galaxy Tab Active3將於10月23日正式公開發售。

三星電子香港董事總經理趙依音女士表示：「一直以來，我們經常細心聆聽消費者和合作夥伴的意見，致力為不同領域的企業和員工研發更多適合的智能裝置。這次推出的Galaxy Tab Active3，不僅更加堅固耐用，亦備有更佳的效能表現和功能，以支援最新的企業應用程式和功能，讓用戶不論身處甚麼工作環境，也能夠有更高的生產力和安全性。」

軍用級標準及靈敏觸控 無懼極端環境

Galaxy Tab Active3 專為在特殊環境下工作的用戶而設，裝置備有8吋TFT WUXGA顯示屏幕，並通過MIL-STD-810H軍用標準，具備優秀的防震與防撞能力，即使用戶身處極端的工作環境中或需要經常戴着手套1，亦能自如地使用平板電腦完成工作。

• 超靈敏觸控：Galaxy Tab Active3擁有更高的觸控靈敏度，讓需要經常戴上手套工作的用戶，如醫護人員等，亦能夠方便地操控平板電腦，同時免除因脫下手套而造成的衞生安全風險。

• 增強防震保護：Galaxy Tab Active3備有比上一代更強的防震效能，配合隨盒附上的保護殼使用，可承受高達1.5米的跌落2，即使在工作場所隨身攜帶使用，亦無需擔心損壞裝置。

• IP68防塵防水3：配備IP68防水防塵，裝置及S Pen可短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘，可應付戶外工作的使用需要。

• 符合MIL-STD-810H軍用標準：Galaxy Tab Active3擁有堅固耐用的設計，符合美國軍用級標準，能夠在含鹽份、多塵、高濕度、下雨、輻射等極端環境下運行，同時具備良好的防震與防撞能力。

卓越的效能 發揮最佳表現

Galaxy Tab Active3配備強大的 Exynos 9810 處理器、4GB RAM、64GB的內置存儲容量，亦支援高達1TB的MicroSD卡擴充儲存容量，能夠儲存大容量的電子檔案，滿足日常工作需要。加上支援高速的Wi-Fi 6連接，可以快速上載和下載大型檔案，即使用戶身處人多的地方，也可以確保擁有高速的網絡連接。

裝置配備可更換的5,050mAh長效電池，即使電池耗盡也可即時更換。同時，裝置亦支援USB或POGO pin充電，讓用戶可以節省連接電源線的時間，更專注於日常任務。Galaxy Tab Active3亦支援「無電池模式」，專為於特定位置使用平板電腦的企業而設，無需裝入電池4亦可運行裝置，提供更多不同的使用方式，例如於汽車內使用等，增加靈活性。

多項實用功能 提升工作效率

Galaxy Tab Active3提供更佳的生產力，讓用戶無論身處任何地方，都能享用有如PC電腦般的使用體驗。Galaxy Tab Active3支援Samsung Dex功能，用戶可使用DeX Dual模式，在外部屏幕及流動平板上同時使用個別的應用程式，或者無線連接到智能電視機上，體驗在大屏幕上進行多重任務處理5，無論是在辦公室還是戶外，都可隨時維持工作效率。

除此之外，Galaxy Tab Active3亦備有一系列實用功能，幫助用戶輕鬆處理日常工作：

• 高清鏡頭：1,300萬像素及自動對焦後置鏡頭，可讓用戶拍下清晰照片或記錄文件，而500萬像素的前置鏡頭則十分適合視像會議使用。

• 支援Google ARCore：支援Google ARCore，享受更多AR擴增實境服務，例如設備追蹤、測量物體的體積及光線評估等，十分適用於遙距培訓或遙距設計等工作。

• 快速開啟應用程式：裝置側面的按鍵可設定為應用程式快捷鍵，以開啟常用應用程式，或者進行緊急通話等。

• 改良掃描功能：內置相機支援掃描功能，企業員工可以輕鬆管理商品存貨及掃描商品條碼6。裝置更支援NFC 與 EMV 1 級安全支付7，讓企業能夠應用更多元化的管理方案，提升工作效率。

• IP68級別S Pen：隨機配備S Pen可讓用戶在戴着手套時亦能處理文件檔案，例如簽收文件等。S Pen亦配備IP68抗水防塵功能，於惡劣環境下亦無阻使用。

安全認證及平台 保障資料及裝置安全

為讓企業獲得最好的流動產品及服務，Galaxy Tab Active3將使用由Samsung Knox平台及Android安全更新所提供的硬件及軟件保護，亦支援Samsung Knox設定，方便IT人員統一管理裝置的應用程式，讓企業有最佳的人員管理效率。同時，Galaxy Tab Active3備有臉部識別功能及指紋感應器，可以提供更便捷的使用及保障裝置和資料安全。