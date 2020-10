鬧雙胞！史嘉娜安祖蓮娜搶做科學怪人新娘

荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)將開拍由19世紀小說改編的《Bride of Frankenstein》(科學怪人新娘),除了飾演片中科學怪人新娘一角之外亦會擔任監製。查實另一影壇女神安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)早於3年前已計劃開拍同一題材,不過一直冇動靜!

史嘉娜的版本將由《神奇女郎》(A Fantastic Woman )智利導演Sebastián Lelio執導。 而史嘉娜亦有發聲明宣布消息:「新娘(角色)早就應該擺脫男性伴侶的陰影而獨自站起來...」

至於安祖蓮娜那個版本2月時曾被指監製Amy Pascal 嘗試搵《蜘蛛俠》 (Spider-Man) 導演森雷美(Sam Raimi)執導,但由於他即將忙拍超英大作《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),所以應該拍唔成。

查實今次已非首次開拍科學怪人新娘Elizabeth的故事,早於1935年已拍過《科學怪人的新婦》(The Bride of Frankenstein),當時由女星Elsa Lanchester飾演。而1994年,英國著名女星海倫娜寶咸卡特(Helena Bonham Carter)亦在《科學怪人之再生情狂》(Mary Shelley's Frankenstein)飾演同一角色。