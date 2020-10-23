西班牙美食　點止Tapas咁簡單

西班牙美食多籮籮，最為人熟悉的就是Tapas、Paella和乳豬等，但其實當地的菜式相當多元化，甚至每個地區都有個別的特色，近日在中環的兩間西班牙餐廳有推出新菜單，有以個別地區的傳統特色菜作主題，也有新派菜館以當地的小食和甜品，加上矜貴食材和創意打造出高級的美食，令菜式更加吸引。

南部地區菜

傳統西班牙餐廳Ole Spanish Restaurant & Wine Bar，兩位西班牙籍總廚Antonio Martin和Jesus Pascual最近搞搞新意思，以西班牙南部、北部和中部為題，推出主題菜單，首先出場的就是由即日至11月22日供應南部的安達盧西亞7道菜菜單（Andalusia）。當地善用月桂葉、肉桂、大米、鷹嘴豆、橙、藏紅花 、杏仁、無花果和檸檬等食材入饌，層次豐富。前菜包括開胃的Salmorejo番茄凍湯、可作小食的西班牙煙熏沙甸魚配紅椒‧番茄蓉及脆多士、香脆的傳統西維爾炸魚和辣肉腸鷹嘴豆豬耳鍋等。主菜3選1，有味道獨特的燉香菇伊比利亞豬肉飯、濃郁的西維爾式燜牛尾或西班牙南部海鮮鍋，最後以傳統炸牛奶麵包或西班牙傳統蛋黃布丁作結，相信當中的菜式，很多港人都未曾品嘗過。

加魚子醬升呢

新派西班牙餐廳La Rambla by Catalunya推出秋冬Las Perlas下午茶，多款美食包括煙三文魚夾包配醃酸瓜、薯仔配芝士及細香葱、招牌炸油條配酸忌廉及蒔蘿、法式鬆餅配忌廉芝士和細香葱等鹹點。吃時再配上30克的頂級Baeri Caviar魚子醬，即時令每道小食都變得奢華。甜品則有大家最愛的西班牙炸油條配海鹽焦糖醬、瑞士卷、士多啤梨撻配加泰羅尼亞風味忌廉等。除了配茶或咖啡，還可加指定價錢配指定香檳，讓品味魚子醬的風味更佳。