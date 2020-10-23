瑪莎＠五月天邀蘇打綠阿龔助陣　家家怕醜唔敢望

有台灣「靈魂歌姬」之稱的歌手家家，憑歌聲帶動人的情感，近日家家向默契十足的音樂總監瑪莎提出了一個音樂創作系列「Duet＋＋ : 我們二重奏」，以出生地東部的鑽藍星空及溫暖海洋為靈感，精挑五首經典歌曲《夏天的浪花》、《小星星》、《海洋》、《人生海海》和《藍色啤酒海》，演繹她每次返回東部，沿着海岸線前行，找回那個最純粹的自己，尋覓自我的旅程。

這五首歌，分別是家家與五組音樂人的奇幻相遇，家家啟程的第一站在台北，以《夏天的浪花》為系列作完美序幕，她與蘇打綠樂團以及魚丁糸之鋼琴和中提琴手阿龔（龔鈺祺）的相遇，透過阿龔華麗壯闊的編曲，讓這首歌曲更顯生命力，彷彿親眼目睹海浪撲上沿岸，激起浪潮。

家家直言第一次聽到阿龔的編曲時，有驚艷的感覺，尤其是其中一段鋼琴solo，精彩至極，她說：「音樂如同一波一波的浪花衝擊，讓我都快站不穩了！」大讚阿龔不愧是大師等級。

另外，拍攝MV時，導演要求家家和阿龔在激盪的音樂中必須要眼神交流，家家笑說：「感覺很害羞，我有點不敢直視他，只好對着他的肩膀投射愛的火苗。」阿龔也笑說：「我就是你這趟音樂旅程的第一個挑戰啊！」

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