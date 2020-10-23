節日限定美妝組合　早買早享受

臨近年尾，大小節日接踵而至，為一年畫上一個歡樂的句號。而每年的這個時候，各大美妝品牌亦會紛紛推出節日限量版，無論是精美的新包裝，還是新產品、新色號都令人十分期待。屬於2020的節日美妝已經陸續推出，各式的新設計令人大冒心心眼，早買早享受，現在就來先睹為快吧！

浪漫巴黎遇上優雅芭蕾

洋溢浪漫氣息的法國巴黎加上輕柔優雅的芭蕾舞姿，這個組合可說十分夢幻。laura mercier推出的「Ballet à Paris漫舞巴黎」限量節日系列，靈感源自芭蕾的輕柔舞姿，並融合品牌的法式彩妝美學。充滿藝術感的包裝和美妝的選色都取材於巴黎，系列推出多款眼影、胭脂及唇妝產品。還有各種節日優惠套裝，讓女生輕易變得靚靚。

古典和風藝術

SHISEIDO與日本當代藝術家Noritaka Tatehana舘鼻則孝聯乘，以「Celebrate your Beautiful Moment」為主題，設計出全新節日限定別注系列。系列以日本傳統藝術元素唐草紋及浮雲為根基，象徵生生不息和活在當下的美麗，同時又注入現代氣息，打造出古典和風美感與現代化藝術風合一的包裝，並融入至王牌免疫力精華、唇膏、睫毛夾、美眸筆當中。加上其他節日限定優惠組合，讓你從內至外打造好氣息。

奢華狂野魅力

2020年YSL節日限量版系列以充滿狂野氣息的豹紋為主角，配上奢華的金色和喜慶紅色，極具高級狂野感。系列包括Black Opium、Libre及Mon Paris三款經典香水，加上五款珍藏版彩妝，滿足一眾派對女生的需求。還有同樣換上狂野豹紋造型的2020限量聖誕Dress Me Wild倒數月曆禮盒登場，各位粉絲萬勿錯過。

閃爍星空塑造夢幻仙境

Dior 2020節日彩妝Golden Nights系列從冬日仙境擷取靈感，在夢幻的童話故事中加入時尚搖滾的金屬元素，還有雪花和滿天的星光，打造出屬於聖誕的夢幻氣息。系列珍藏版包括彩妝組合、眼妝組合及眼唇組合，閃爍金星為你打造出璀璨迷人妝容。同步推出的2020 Dior聖誕倒數日歷，將由巴黎蒙田大道30號開啟通往Atelier Des Reves之大門、漫天星光、閃閃生光馴鹿及標誌性建築元素融入日曆設計，感覺夢幻又浪漫。

創意掛袋式倒數月歷

告別固有的禮盒設計，CLARINS 2020限量珍藏版聖誕24日倒數月曆採用了掛袋式設計，內含24種CLARINS產品，掛袋可掛於牆上或衣櫃內循環使用，收納超方便。除此之外，每年大受歡迎的CLARINS限量珍藏版聖誕12日倒數月曆以非常吸引的價格出售，送禮自用兩皆宜。