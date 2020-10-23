過癮主題Staycation　探索舊城新玩意

近月大家想偷個閒放個假都離不開Staycation，如果覺得一般宅假期了無新意嘅話，近日有酒店人將奇思妙想化作現實，又有將生活品味融入Package之中，為平凡嘅休閒假期帶來新奇刺激與Fancy，好似話將酒店泳池化作無邊水世界，Mermaid Dance成就水中傳奇；又有酒店為追求健康一族開辦健身課程；又有酒店開設漁港導賞團等，帶大家穿梭呢個熟悉城市同時又擁有一個充斥新鮮玩味嘅時光。

全港首個人魚泳術酒店Package

尖沙咀The Mira Hong Kong由即日起至12月23日、逢星期一、五、六及星期日晚上8時與9時；星期六、日上午11時與正午12時，推出「Mermaid Dance妙漫水中人魚舞蹈課程」（有一人尊享、二人共享優惠），還可入住酒店城景客房連Mira Club貴賓廊二人早餐，成為全港首個推出結合人魚泳術Staycation嘅酒店。課程一堂45分鐘，由專業導師親自教授，於MiraSpa無邊際泳池進行，大家可在上課期間免費享用進口華麗人魚舞衣，兼且隨時自拍。內容則包括課前熱身、在無邊際耀目舞池學習人魚水中吹汽泡、擺動魚尾嘅優美動作、細膩動人嘅旋轉舞姿、人魚泳術、人魚姿勢與其他流麗動人嘅炫美動作。想留倩影？酒店安排了Micasa Studio專業攝影師團隊以二人同行優惠價於3小時內為美人魚留下炫美時刻（查詢：2315 5605）。

五星級管家服務兼有私人教練

位於灣仔嘅St. Regis酒店就推出「24小時+住宿體驗」，呢個Package特別之處係有全天候管家服務、精緻嘅餐飲體驗及體能訓練。酒店獲「福布斯旅遊指南」評選為2020年五星級酒店，質素絕對有保證喇，大家可彈性選擇入住同退房時間，再享受米芝蓮星級餐飲，仲千祈咪錯過酒店招牌嘅Canto Mary無酒精雞尾酒，再接受定制私人健身訓練（兩位）及HK$1,000餐飲消費額（查詢：2138 6888）！

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