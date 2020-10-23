陳奕迅大跳現代舞　怕觀眾睇到悶唔做MV主角

「吹神」陳奕迅（Eason）的新歌《致明日的舞》，以舞蹈比喻人生，為明天跳出新希望。新歌MV以素人為主角，Eason笑言以往MV大多數都是他的演出，怕大家感到沉悶，這次希望借助他人去演繹MV故事，帶來新鮮感，MV中分了四條主幹故事，每個故事的主人翁各自在生活中都遇到難關。

在這個MV中跳現代舞，可算是Eason的新嘗試，為此他特地花了2天時間排舞，第一天是他跟老師上堂學習舞步，第二天便與MV中的演員們一起綵排，預先排練令當日拍攝能順利完成。Eason分享道：「我跟演員們其實都不認識，而且未合作過，但最特別係我哋第一次見面已經有好多話題，更難得嘅係可以有內心交流，談一啲深入話題，令我覺得好難忘。」

拍攝MV當日，雖然他只是參與了最後跳舞的一小部分，但他的感受很深刻，他說：「我同演員們一起跳舞時有團隊teamwork嘅整體感覺，大家同步嘅感覺，好有feel！」在MV尾段Eason出場跳舞的時候，背景出現了一個大太陽，起初Eason有提議過到山上拍攝這個鏡頭，最後導演團隊決定用虛幻形式在廠景內做到太陽的效果，Eason在拍攝現場看到後表示有驚喜，畫面與MV主題相輔相成。

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