【完全唔想生】郭玥彤意外懷第3胎　中獎即時爆喊

模特兒郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）婚後為老公李冠鋒誕下兩女Galia同Lia，一家四口生活美滿。近日，她更開設社交平台頻道與大家分享做母親的心得，席間她漏了口風表示正懷有第三胎：「做媽媽嘅我都係半學半做。結咗婚我係咁生係咁生，生咗兩個。係呀，我依家肚裏面有第三個。不過唔使問，我唔係追仔，我絕對冇呢個諗法。因為我唔想再肥落去，唔想再耷落去。」

Celia K.在節目中分享做母親心得，表示覺得為人母親很容易攰：「每朝畀小朋友叫一百次媽咪起身，然後衝出去好似喪屍咁整早餐、教功課，畫畫，咁就兩個鐘。每晚睡前都要講故事。」她表示最令她頭痛是與小朋友出街，笑言：「好似坐校巴咁，仲要帶好多嘢，尿片、紙巾、消毒紙巾、清毒用品。」她直言在節目中不會推薦給家長小朋友要食甚麼奶粉、怎報讀學校、用甚麼品牌尿片，皆因她全部一知半解，她重申自己是相當喜歡小朋友，亦有做母親的責任，但興趣就唔係呢度：「或者我係唔識，唔想教錯大家。又會有啲嘢啱我，但未必啱大家。不過你哋問我可以同大家分享」。

Celia回覆東網透露已懷孕五個月，今次完全是意外，佢話：「我根本都冇諗過生，所以之前一直都有避孕，之前仲做減肥療程，又排毒、食中藥、做劇烈運動，咁都中到。我知道有咗喊咗好耐，覺得好冇助，湊仔真係好辛苦，同埋呢個環境都唔適合生小朋友。但我冇諗過唔要，我唔殺生，事情發生咗，煮到嚟就食。」Celia雖然唔想生，但老公就好開心，佢話：「老公知道有咁，極興奮，仲話「wellcome to my home。」（你依家肥咗幾多？）我冇肥到，頭兩個月仲瘦咗五磅，之前一直冇胃口，聞到肉就嘔，依家只係肥喺肚度。

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