唔再係亞視CEO！林文龍轉職落場打麻雀

林文龍今日以亞視子公司AMM（亞洲心動娛樂）副總裁新身份見傳媒，與打機達人達哥（林慧韡）一同宣傳新節目，猶記得上屆亞姐活動時，宣布林文龍為亞視副總裁，但今日他稱亞視已跟他無關，他說：「我當時第一日返亞視，喺上屆亞姐選舉出現，當時公布我係亞視副總裁，不過之前亞視累積咗好多問題，係冇參與過嘅，如果我上任後要處理咁多問題，呢個唔係我想要嘅嘢，所以我提出子公司由我打理，所以依家亞姐選舉或者亞洲電視任何活動和計劃，與我無關，我係另一間公司，主力搞網上節目，我睇子公司盤數，我唔睇ATV啦！」

林文龍透露子公司今年一月開始運作，自己的合約亦正式更改，他稱AMM分別在台灣、新加坡、馬來西亞和香港有公司，而他負責香港區，至於總裁位置則懸空，笑言：「我唔敢坐。」

直播打麻雀

至於他與達哥一同合作的打麻雀新節目《今晚有牌打》，預計有四集，每集除了他倆之外，還會請多「兩隻腳」嘉賓一齊打，暫時未公布雀友是誰，保持神秘感，問到會否請太太郭可盈一齊打？他則表示未有構思，問到打麻雀是否高手，他自認雀枱上有個花名，他說：「朋友𧶽花名儍強畀我，明明人哋碰咗中發，我偏偏打白板，但有時我又儍唔晒，食咗藥清醒啲會識扣牌。」

他說節目會以直播形式，讚達哥是直播界達人，又會跟觀眾互動，要考智商，分分會被觀眾呃而中伏，希望觀眾睇得過癮。

有劇本都唔敢開

提到疫情下，他很多計劃都一改再改，管數要好審慎，不想將錢掉落鹹水海，笑言近日發覺多了白髮，問到早前邀前無綫金牌監製戚其義開劇的計劃會否延遲？他說：「佢搞緊劇本，佢一路寫我一路叫改，佢白頭髮都多咗，因為我唔急，大家無得急，就算佢聽日寫好，我都唔敢開劇，我唔同TVB，佢哋有架構有藝人，但如果我開咗劇，但疫情有變又拍唔到，等如將錢掉落鹹水海。（現在綁手綁腳？）係乜都做唔到，但有危才有機。」

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