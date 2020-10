藝人黃翠如今日踏入39歲,當然唔少得同老公蕭正楠(阿蕭)及一班好友慶祝,阿蕭仲特意訂製一個精美嘅扑扑生日蛋糕,順便慶祝埋萬聖節。兩公婆着上白色情侶裝,擺出搞怪表情合照,非常Sweet!好友馬國明竟留言道:「你2個最恩愛喇……」再加幾個反白眼表情符號,點知反被網民笑指佢同湯洛雯放閃程度都唔弱!

而好姊妹唐詩詠亦有喺社交網晒出與壽星女、C君嘅合照,更感性地留言:「I'll love you until the day I die (我會愛你直至我死亡那天)」認真姊妹情深!

