拍廣告Aka擺pose搶Fo　周志文擔心好似個玩

女子組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）早前受傷在嘴唇縫上9針險些毀容，經過個多月休息後復出拍攝首個廣告。與好友周志文（Adrian）為運動品牌擔任香港區品牌代言人，並為新一季秋冬系列拍攝宣傳照。

Aka與Adrian是多年好友，但在工作上卻是首次合作，他們感謝品牌給予機會作出「零的突破」，期待拍攝出來的成果。首次拍攝廣告的Adrian面對拍攝經驗豐富的Aka在十秒鐘內擺10個pose顯得有點不知所措，惟有不停向Aka發出求救訊號。

是次拍攝充滿運動元素，二人轉換不同運動造型，Aka亦毫不吝惜其42寸長腿，更擺出各個打網球和拉筋動作，Adrian要孭起Aka，Aka無視Adrian擺Pose轉換自如，二人笑言「結果齊齊抽筋」。過程當中，Aka需要在攝影室內抓住滑板滑行的動作，Adrian則在背後「助攻」，二人在滑板上駕輕就熟。

超級活潑的Aka展現其貪玩調皮一面，鏡頭前沒有半點害怕的表情。她表示印象中未試過，第一次玩滑板十分開心！Adrian搞笑說：「幸好我剃咗鬚，如果唔係就好似爸爸同女兒耍樂。」此話一出，哄動大笑，全場一起大叫Adrian做「老爺」。