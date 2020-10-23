IB攻略：BAR秘訣如何令學生每科都考7分？

每當筆者聽到IB學生說：我無可能考到7分的，我不是滿分的材料，筆者都忍不住要跟他們分享本人的黑暗故事。為甚麼是黑暗故事？做為教育中心創辦人最忌和別人說你曾經考得多差，因為所有學生來找你就是希望成績好，所以很多補習天王都是以自己天衣無縫的學歷作招徠。但是筆者的教育中心兩位創辦人，都是過往所有科目不合格、爭小小畀人踢出校、會考失敗後的低游分子。但是當然，大家最後都在大學的預科考試考得最高成績，成功考進了世界50大的大學。但是究竟筆者用了甚麼法寶令自己迴光返照？秘訣來自於B.A.R。

秘訣1: Belief（信念）

同學就算拿了3、4分都不要氣餒。輸人不能輸陣，若果你要某科拿到滿分即是7分，你首先要相信拿7分這是可能的。因為筆者就是活生生的例子，曾經考試不合格到高考滿分，如果我可以你都可以。另外再想像，曾經考到7分的學生是不是很少人？很難做到？但是上年，香港學生已經包辦了至少400人 IB 40分或以上，所以IB考高分絕非只限少數民族。記着任何事情，若果你要它成真，你就先要相信。就好像王維基先生的名言，只要你想，就一定可以。

秘訣2: Action （行動）

相信只是第一步，接着的就是行動，因為成果不會只是想就可以發生。最快的方法就是模仿曾經IB成功的路徑。例如他們如何制定讀書計畫、溫習甚麼筆記、找哪個補習老師等等，不過最重要的就是採取行動。例如，學生可以制定每天溫習多少題目和練習多少題目。想知道更多，讀者可以觀看筆者教育中心的免費Youtube 頻道，我們都記錄了不少滿分IB學生的讀書要訣。

秘訣3：Result （結果）

最後就是評核結果。如果行動了，考得不好，學生不需要氣餒，只要知道只是方法不對，再嘗試新的方法和改正錯誤的地方，下次一定有進步。例如，學生發現自己溫習的時候，因為時間問題，只是做了一年的過往考題，下次考試前如果做了至少5年的題目會否有進步？這個過程是很個人化的，有些學生可能做少少題目已經可以掌握整個章節，但是有些學生就是需要不斷訓練，但是無論你是怎樣的學生，只要你肯行動，可Review結果，不斷進步，最後你一定夢想成真。

將以上3個秘訣合為一體就是B.A.R秘訣，意指Belief（信念）, Action（行動） & Results （結果）。成功沒有捷徑，但是一定有方法，同志們仍須努力。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣