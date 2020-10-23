本日日本：「郵筒多啦A夢」第2彈精品登場

《多啦A夢》慶祝連載50周年嘅產品多不勝數，日本郵便局嘅網店繼於9月推出《多》相關紀念T-shirt及袋子後，於10月26日再接再厲推出第2彈！產品包括有錢罌、Figure、Tote Bag及化妝小袋。跟第1彈一樣，以《多》故事中嘅法寶「代用貼紙」其中一幕作為產品藍本及圖案。係粉絲嘅話，應該會記得只要於任何人身上貼上代用貼紙，對方就會變成貼紙所寫嘅物件，而是次系列中嘅錢罌及Figure，便將化身成郵筒嘅多啦A夢立體化，只見兩者嘅造工十分精美，絕對忠實還原多啦A夢嘅有趣神態。另外的Tote Bag及化妝小袋則有「郵筒多啦A夢」圖案嘅刺繡，並且分別採用長毛絨織物及燈芯絨製造，啱晒秋冬使用！以上產品於10月26日起在日本郵便局網店發售，數量有限，售完即止。