韓國女星勁Buy果汁減肥　何遠東試完肥仔變瘦仔

藝人何遠東肥仔形象深入民心，仲有個花名叫「肥東」，高峯期體重高達280磅，不過最近佢就減肥成功，3個月內勁減30磅，而且仲愈來愈瘦！最近佢同媽媽本地遊時就順便拍咗輯靚仔近照，完全Feel到佢先信返晒嚟！究竟「肥東」點樣變「瘦東」？原來靠以下幾招！

飲食方面，何遠東指自己沒有斷食，早餐只會飲韓國大熱ABC果汁：「早前有個韓國大熱ABC果汁，即係蘋果、紅菜頭、紅蘿蔔打成的果汁，我會再加一隻烚蛋。」其實呢個方法最早出現喺韓國節目《健康的開始，身體的對話》中，44歲節目主持人洪信愛，透露自己實測了ABC果汁瘦身法，每天早上空腹喝一杯，3個星期後腰圍竟然由85cm減至74cm，而且佢係冇做運動，只係每日行1萬步，而減肥前後對比圖，見佢外形上睇落後生，雙下巴都冇埋。

另外，何遠東於午餐及晚餐都會減少食澱粉質，不過星期六日會去探望父母，所以澱粉質分量會照舊正常吸收。除咗控制飲食外，何遠東都有做運動消脂，星期一至六都會做1.5小時運動，包括一個鐘踩單車，再做Plank一分鐘、Sit Up大概500次、左右轉身大概200次，再做簡單瑜伽拉筋。佢就鼓勵大家只要堅持就一定減到！

而果汁減肥法，其實已經流行咗一段時間，而且好多韓國明星都有用，好似韓模崔汝珍公認擁有魔鬼身材，體脂只有6%，而佢調配惡魔果汁每日代替早餐飲用，就係令佢保持身形嘅好方法，炮製方法就係將蘋果、紅蘿蔔、芹菜、藍莓等蔬果打成汁，每朝空肚飲。

韓國大熱女子組合f(x)成員Luna，都係靠排毒果汁令佢減掉8KG，方法是先將150g蘋果和100g蘿蔔打成汁，然後將50g香蕉加一條香茅攪碎倒入蘋果蘿蔔汁中攪匀飲用。Luna強調這款果汁不但可以促進消化、排出體內毒素，仲可以降低食欲。

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