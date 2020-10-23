戴祖儀同羅天宇劃清界線：我哋冇發展過

歌手戴祖儀為香港畫家舉辦畫展，很榮幸可以幫對方主辦畫展，作品結合運動及日常生活的元素。問到喜歡藝術的她，可有入手買畫？她透露有買一幅：「唔想自己Hold太多幅，畀其他人揀完我再買。」她謂自己平時都有畫畫，但只是「BB班」水平，未有實力開畫展。她又笑自己興趣多多，但周身刀冇張利：「我以前都有做過陶瓷，我係嗰啲咩都試吓但乜都唔精，我太多嘢鍾意玩，鍾意藝術、唱歌、主持。（你係一個花心嘅人？）係呀。」

問到揀男友時都可會如此花心？她說：「我想花心都冇得花心啦，要有對象先得㗎，我依家真係冇拍拖！」她謂現時沒有時間拍拖：「呢排好多嘢做，冇時間諗拍拖，連覆朋友Message時間都冇，一起身就覆做嘢Message。」問到男仔識藝術可會加分？她說：「又未必，因為玩藝術嘅男仔多才華，一定好受歡迎，我個人比較霸道，但同時又鍾意做被馴服，好矛盾，哈哈。」但講到之前羅天宇追她？她說：「過咗去、冇發生就唔好提，嗰時一班朋友打波就熟咗，但依家我冇打波，所以都冇聯絡，我哋冇發展過。（佢追你？）我Feel唔到就係冇追㗎啦。」

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