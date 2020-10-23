滯留美國8個月　王梓軒着防疫衣平安返港

滯留在美國洛杉磯8個月的歌手王梓軒，經過重重測試後，早前終於順利平安返到香港。梓軒說：「嗰邊嘅疫情係比香港嚴重好多，所以都要適應一啲新嘅生活模式，新嘅工作方式啦！」由於太多朋友好奇他從美國準備上機到返港隔離的過程，故此他拍了記錄短片與大家一一分享。

出發前三日，梓軒已經上網找尋測試新冠肺炎的診所，他說：「其實我喺美國做一個深喉唾液測試，原來我哋周邊啲診所，都唔係間間合乎香港政府要求，測試完72小時之後便起程返香港，提提大家你要確定你所有嘅證書同證明都攞齊晒，因為機場服務人員喺唔同嘅關卡都會問你。」

穿上3M防疫衣來到機場嘅他，加埋口罩及面罩，防疫措施做足，他說：「當地機場比較冷清，我搭嗰架飛機得三十幾人，前後左右都冇乜人，我上機乜都噴乜都抹晒先坐低，其實都好安全，12個鐘頭機我睇咗兩套電影，同埋食咗少少乾糧，其餘時間都瞓覺。」

未出發前，梓軒聽過唔少朋友返港嘅遭遇，所以心裏有數，買了大量乾糧，等了十多個小時才知道檢測結果，他說：「我做完個Test，自己一個Cubicle（小間隔），等咗5個鐘，嗰5個鐘繼續食我嘅乾糧，打番屋企報平安、覆吓電郵，雖然都坐咗好多個鐘，但比我預期早咗5個鐘，算好彩！」

之後，梓軒便乘車到酒店開始14天的強制性隔離，他說：「到酒店第一件事就係將手帶掃描個二維碼後，我就圍住間房行一個圈，等佢哋知道個範圍，如果你離開個範圍，GPS係會通知佢哋嚟捉你，呢個安全措施幾好。」

14天的檢疫期，梓軒沒有白過，他說：「我哋唔可以離開間房，出面嘅設施唔用得，基本上真係喺間房睇電視，呢大半年喺美國一路進行緊一啲劇本同音樂嘅製作，習慣咗好多視像會議，甚至乎喺屋企做Gym，美國所有Gym都關門，有首歌我一直都唔得閒錄，所以趁隔離嘅時候錄埋佢，我亦都會隨身準備錄音五寶，加埋酒店啲浴袍做隔音設備。」

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