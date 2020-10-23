馬浚偉感謝女神周慧敏力撐：佢內外都咁靚

藝人馬浚偉首度親身構思、策劃且主持的訪談節目《緣來自咖啡》，於myTV SUTER及TVB Anywhere開播以來，一直都很受歡迎，15位不同界別的嘉賓在節目中與深情對話，其中壓軸嘉賓便是與他有深厚交情的周慧敏。

馬浚偉指一直視周慧敏（Vivian）是女神：「佢係我學生時代嘅偶像、女神，其實我哋年紀相差無幾，但佢出道早成名快呀！我好感謝佢一直以嚟對我嘅支持同鼓勵，由我首次出福音唱片、搞舞台劇，到今次首度自己製作個人節目，佢都身體力行、義無反顧咁去支持，真係好感動。」

同為教友更是摯友，周慧敏眼中的馬浚偉，是一個永遠停不下來、充滿活力和正能量的人。周慧敏謂：「如果我唔係信主嘅話，真係會懷疑佢患上過度活躍症，飛嚟飛去，又搞創作又搞演出，仲要努力讀書，咁多年來，見證佢做好多嘢，無論幾艱巨嘅工作，都一定可以完美咁完成，絕對係個集動力、能力及執行力嘅成功人士。」

馬浚偉非常感謝Vivian在休養期間，亦一口應允出席做嘉賓，給予信任和支持：「人人都讚佢靚足一世，點解咁靚呢？因為內心更美，Vivian喺節目中分享佢如何發揚大愛、關心他人，好有啟發性，確實係外表和內心同樣美嘅人，內心美，外表更美！」

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